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Yaşam

Uyuşturucu vererek eşine tecavüz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürdü

Gaziantep'ten kaçan zanlı Adana’da eşiyle birlikte yakalandı

27 Eylül 2016 02:40

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu vererek eşiyle zorla birlikle olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren Bilal K., Adana’nın Seyhan ilçesinde eşiyle birlikte yakalandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuaförde çalışan Bilal K., işe gittikten sonra evine gelen ve eşi H.K.’ye uyuşturucu vererek zorla birlikte olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ferit Peksoy’u (35) av tüfeği ile vurdu. Bilal K. olay yerinden kaçarken, Ferit Peksoy kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Gaziantep polisinin Bilal K.’nin Adana’ya kaçmış olabileceğini bildirmesi üzerine harekete geçen Adana polisi, şüpheliyi eşi H.K. ile birlikte Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki yakınlarının evinde gözaltına aldı. 

Bilal K.’nin, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan ilk sorgusunda suçlamaları kabul ederek, “Ben işe gittiğimde eşime uyuşturucu vererek zorla birlikte oluyormuş. Ben de öldürdüm” dediği öğrenildi. 
Sağlık raporu için Adana Adli Tıp Birimi’ne getirilen Bilal K., cinayeti “Namus meselesi” yüzünden işlediğini söyledi. 

Bilal ve H.K. çifti, sağlık raporunun ardından Gaziantep polisine teslim edildi.

 

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