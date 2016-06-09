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Dünya
Deutsche Welle

Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu açıklandı

Berlin'de açıklanan Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'na göre Almanya'da alkol ve sigara tüketen gençlerin sayısı azalıyor. Ama internet bağımlılarının sayısındaki artış endişeyle karşılanıyor.

09 Haziran 2016 20:38


Almanya'da sigara içen çocuk ve gençlerin sayısında azalma var. Raporda 2015 yılında bu oranın yüzde 7,8 seviyelerinde olduğu belirtilirken, Alman toplumunda hala her dört kişiden birinin sigara ve tütün bağımlısı olduğuna dikkat çekiliyor.

Alman Federal Meclisi'nin 2016 yılı Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'nu hazırlayan Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Marlene Mortler, Almanya'da sigara ve alkol tüketimi konusunda gençlerin daha bilinçli davranışlar sergilediğini gözlemlediklerine dikkat çekerek, örneğin alkol komasına giren gençlerin sayısının önceki yıllara oranla azalma eğiliminde olduğunu söyledi. Ancak bu durum gençler arasında aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Zira rapora göre her sene yaşları 10-15 arasında değişen yaklaşık 15 bin 500 çocuk ve genç alkol zehirlenmeleri yüzünden hastanede tedavi görüyor. Mortler, “Alkolün yol açabileceği sorunlar toplumda küçümseniyor” uyarısında bulunuyor.

Almanya genelinde her yıl alkol ve alkol ile birlikte sigara tüketimine bağlı nedenlerden 42-74 bin kişi hayatını kaybediyor.

İnternet bağımlılığı

Federal Meclis'in 2016 uyuşturucu ve bağımlılık raportörü Marlene Mortler'in özelikle dikkat çektiği başka bir tehlike de Almanya genelinde artan internet bağımlılığı. Rapora göre, 14-64 yaş arasındaki 560 bin kişi interneti kontrolsüz bir biçimde ve bağımlılık düzeyinde kullanıyor. Buna internetin tehlikelerine maruz kalan kullanıcılar da ekleniyor. İnternet bağımlısı kadınların oranı 0,8 iken erkeklerin 1,2'si internetsiz yaşayamıyor.

"Legal Highs" revaçta

Federal Sıhhi Eğitim Merkezi (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) tarafından yapılan bir araştırma, gençlerin yüzde 10,2'si ve 18-25 yaş arası genç yetişkinlerin yüzde 34,7'sinin hayatlarında en az bir kez yasa dışı bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını ortaya koyuyor. “Legal Highs” diye adlandırılan ve satışı serbest bazı bitki karışımları ya da bazı banyo tuzu ve ferahlatıcı esansların karışımından elde edilen uyuşturucuların tüketiminde ise artış eğilimi gözleniyor. Buna göre geçen yıl Almanya'da 39 kişi “Legal Highs” tüketimine bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Federal hükümet mayıs ayında bu türlü içeriğinde uyarıcı ve uyuşturucu maddeler bulunan ve tehlikeli karışımlara imkân veren maddelerin yasaklanmasını içeren bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Federal Emniyet Dairesi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 19 oranında arttığını duyurmuştu. 2015 yılında yasadışı uyuşturucu tüketimi 1226 kişinin hayatına mal oldu. Bu da geçen yıla oranla yüzde 3'lük bir artışa denk geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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