'Uyuşturucu ticareti'yle suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tahliye edildi!

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 28 gün tutuklu kalan Ö.C.'nin 6 Mart Pazartesi günü tahliye edildiği de ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Serpil Kırkeser'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan ve açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında "Suç delillerin yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçundan 9 aydan 7,5 yıla kadar hapsi istendi. Uyuşturucu madde ticaretine iştirakı tespit edilemeyen şüpheli Ö.C.'nin “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaö suçundan da hakkında takipsizlik kararı verildi.

Yolcunun üzerinden 2038 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Atatürk Havalimanı'nda 14 Ocak 2017 günü saat 02.25'te Japonya'ya gitmek üzere olan sanık Nina Marianovsky'in üzerinde 2038 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis sanık Nina'nın ortaklarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 34 LZ 4485 plakalı araç ile Nina Marianovsky'ı havalimanına getiren şüphelilerden birinin şüpheli Omid Barghizadeh olduğunu, diğer şüphelinin ise Akbar Talebi olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden biri yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli Omid Barghizadeh ifadesinde 4-5 yıldan beri İstanbul'a gelip gittiğini, geldiğinde Farsça tercümanlık yaptığını söyleyerek, şüpheli Ali Najafi'yi de İran'dan tanıdığını, parasal işlerinde ve diğer işlerinde yardımcı olduğunu anlattı.

"Kadının üzerinde yakalandığı söylenen uyuşturucu ile bir ilgim yoktur"

3 Ocak 2017'de İran'da olduğu sırada kendisini Akbar Talebi olarak tanıtan kişinin kendisini aradığını ve İstanbul'da bir şahsa otel ve bilet ayarlanması gerektiğini söylediğini aktaran şüpheli Barghizadeh, "İstanbul'a gelip bu konuda kendisine yardım etmemi istedi. Kendisi ile günlük 200 liraya anlaştık. 5 Ocak 2017'de İstanbul'da Akbar Talebi ile buluştum. Akbar Talebi bana yurtdışından gelecek kadının Japonya'ya gideceğini, bu kadın için Japonya'da bir otel ayarlamamı istedi. Ben de otel ayarladım. 12 Ocak 2017 günü Ali Najafi'den 34 LZ 4485 plakalı aracı bana ödünç vermesini istedim. Aracı aldım 13 Ocak 2017'de 17.00'da araca binerek Akbar Talebi'yle birlikte İstoç'ta otelden kadını aldık. Yemek yedikten sonra bu kadını Japonya'ya gitmesi için havalimanına bıraktık. Kadının üzerinde yakalandığını söylediğiniz uyuşturucu ile bir ilgim yoktur" diye ifade verdi.

Başakşehir'deki evde arama yapıldı; uyuşturucu ve sahte belgeler ele geçirildi

İddianamede, şüpheli Omid Barghizadeh'in 3 Şubat 2017'de Başakşehir'de bulunan evinde arama yapıldığı 82 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi, çok sayıda sahte belgeler ve sahte belgelerin yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 6 Şubat 2017 günü Başakşehir Tapu Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda, şüpheli Omid Barghizadeh adına kayıtlı Başakşehir'deki ikametin 21 Aralık 2016 günü şüpheli emniyet müdür yardımcısı Ö.C.'ye satışının yapıldığı, taşınmazın halen Ö.C.'ye ait olduğu tespit edildi.

Ali Najafi'nin de evinde aramalar yapıldı

Firari şüpheli Ali Najafi'nin Bakırköy'deki evinde de arama yapan polisler, Ali Najafi'nin 'Ali Akbulut' ismini kullanarak ikamet ettiğini belirledi. Evde yapılan aramada tabanca, bir adet şarjör, fişek, sahte pasaportlar, kimlik belgeleri ve 2 paket toz halinde maddeler ele geçirildi.

Ali Najafi ile nasıl tanıştığını anlattı

Şüpheli Ö.C.'nin ifadesinde Ali Nejafi ile bir yıl önce tanıştığını ve Nejafi'nin makamına geldiğini anlatarak, “Yanında İran uyruklu bir ağır ceza hakimi vardır. Bu yabancı uyruklu hakimin Göç İdaresi ile ilgili bir sorunu varmış. Ben kendilerini bilgilendirdim. Daha sonra Ali Najafi ile arkadaş olduk. Ailecek görüşemeye başladık. Kendisi Keno Dış Ticaretin sahibiydi. Ona İran'dan Türkiye'ye plastiğin ham maddesi olan PVC maddesinin çok karlı olduğu fikrini verdim. Daha sonra o bu ticareti gerçekleştirdi. Bu ticaret tavsiyem muhtemel arkadaşlığımızı arttırdı. Şüpheliler Omid Barghizadeh, Ali Najafi'nin şoförüydü. Getir-götür işlerine bakardı. Ali ile tanıştıktan sonra Omid'i tanıdım. Akbar Talebi tanımıyorum" dedi.

"İsmini narkotik müdürüne bildirdim"

Ali Najafi'nin kendisini aradığını anlatan Ö.C., “Beni ilk Ali Najafi aradı. Bundan dolayı haberim oldu ve oto kiralama şirketine gittim. Spor ayakkabılı şahıs daha önceden söylediğim gibi Omid Barghizadeh'tir. Mavi renkli valizi taşıyan şahsı tanıdığım birine benzetemedim. Aynı ortamda bulunup bulunmadığımı bilmiyorum. Omid yakalandığı gün oto kiralama yerinde bana gösterilen fotoğraftaki mavi renkli valizi taşıyan şahsın kim olduğunu Ali Najafi'ye telefonla sordum. O da bana bu şahsın Omid ile berber takılan Mehran Talebivarzeghani olabileceğini söyledi. Bu ismi Narkotik Müdürüne bildirdim" diye konuştu.

"Kredi çektim"

"Ali eşi Manolya ile problem yaşıyordu. Bu problemlerden dolayı dairelerini Omid'in üzerine yaptığını söylemişti" diyen Ö. C., “Bu arada Ali'nin İran'dan satın aldığı PVC uzun bir süre Türkiye'de müşteri bulamadığı için Gürbulak Gümrüğü'nde bekledi. Bekledikçe masraflar artıyordu. Maddi yönden sıkıntı yaşamaya başladı. Omid isimli şahısta yaz sonunda İran'a gidip uzun dönem dönmeyince tekrar yanında çalıştırmamaya karar verdiğini söyledi ve yanından ayrıldığında kendisine zarar verememesi için hem Omid'e verdiği vekaletleri kaldırdığını beyan etti. Omid'e ait evi şahsıma devrederek PVC'nin satılamamasından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için evi bana satış göstermek suretiyle benim kredi çekmemi istedi. Bende bunun üzerine miktarını hatırlayamadığım bir miktar kredi kullandım. Başakşehir Tapu Müdürlüğü'ne 2016 yılının Aralık ayında giderek bu ikametin tapusunu üzerime aldım. Benden önce tapu Omid Barghizadeh'in adınaydı. Bu ikametin uyuşturucu madde ve çeşitli sahte belgelerin yakalandığı ikamet olduğunu sizlerden öğrendim. Satın almış olduğum dairenin bu daire olup olmadığını bilmiyorum. Başakşehir'de Ali'nin birçok dairesinin olduğunu biliyorum. Ali'nin Başakşehir'deki dairelerine çok gittim. Ama bu daireye gidip gitmediğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Çektiğim krediyi Ali'ye verdim"

2016 yılının son aylarında 90 bin ihtiyaç kredisi çektiğini anlatan Ö.C. “Bu krediyi çekmemin amacı şuydu: Yine PVC satılamadığı için Ali Najafi'nin paraya ihtiyacı vardı. Ben çektiğim krediyi Ali'ye verdim. Karşılığı'nda da Ali Najafi ve Ahmet Dalıkırık'ın ortağı olduğu oto kiralama şirketinde bulunan 34 RU 1499 plakalı araç eşimin üzerine satışı yapılacaktı ancak bu satış yapılmadı. Fakat zaman zaman bu aracı eşim alarak kullanırdı. Bu kredinin aylık 2 bin 500 TL civarında bir geri ödemesi var. Bu maaşımdan otomatik olarak kesiliyor. Ben 3 Şubat 2017 günü 34 RU 1499 plakalı araç ile Ataköy Konaklarına gitmedim. O aracı o gün eşimin kullanıp kullanmadığını da bilmiyorumö dedi.

"Kaçmasını engelleyen benim"

Şüpheli Ali Nejafi'yi iyi bir insan olarak bildiğini, herhangi bir şüpheli olayı olmadığını ve sezinleyemediğini anlatan Ö.C., “Böyle bir şey olduğunu hissetseydim ne insan ne de emniyet mensubu olarak ilişkimi kesinlikle sürdürmezdim. Zaten Omid isimli şahsın uyuştucu kaçırdığını öğrendiğim anda onun kaçmasını engelleyen ve yakalanmasını sağlayan bizzat benim. Ali Najafi'nin yakalanması için telefonumdan whatsapp görüşmesi yaparak ifadeye gelmesini söyledim. Ancak şu ana kadar gelmediğini öğrendim. Ali Najafi'nin nerede olduğundan bilgim yokturö dedi. Ali Nejafi ile Almanya'ya ve Hollandaya gittiğini söyleyen Ö.C. seyahat masraflarının bir kısmını kendisinin bir kısmını da Ali Najafi karşıladığını, bavullarda herhangi yasaklı bir madde görmediğini de sözlerine ekledi.

Uyuşturucu madde ticaretine iştırakı tespit edildi

İddianamede firari şüpheli Ali Najafi'nin tutuklu şüpheli Omid Barghizadeh ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Akbar Talebi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürüldü. Şüpheli Ö.C.'nin ise uyuşturucu madde ticaretine iştirakının tespit edilemediği vurgulandı. Ö.C.'nin, arandığını bilmesine rağmen arkadaşı Ali Nejafi'yi suçtan kurtarmak için 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Ali Najafi'nin Ataköy Konaklarındaki evinde buluştuğu öne sürüldü.

Delilleri kararttığı iddia edildi

Ö. C.'nin, Ali Najafi'nin yakalanmaması için delilleri kararttığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali Najafi ile buluştuğunun anlaşılmaması için kendisine ait aracın plakalarını değiştirdiği öne sürüldü. İddianamede Ö.C.'nin “Suç delillerin yok etmek, gizlemek veya değiştirmekö suçundan 9 aydan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.