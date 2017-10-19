Uyuşturucu ticaretine 10 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de \'uyuşturucu madde ticareti\'nden tutuklu bulunan 32 yaşındaki Alkım Ünal, 10 yıl hapis, 2 bin 400 lira da para cezasına çarptırıldı.

Geçen 7 Nisan\'da kuzey çevreyolu, Oymaağaç Mahallesi\'nde Alkım Ünal yönetimindeki 38 PT 034 plakalı otomobil, şüphe üzerine polis tarafından durduruldu. Polis yaptığı aramada, araçta, 15.20 gram metamfetamin, 1.90 gram eroin, 0.25 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Ünal, mahkemece tutuklandı.

3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık Alkım Ünal ve avukatı hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti suçlamalarını kabul etmeyen Ünal, \"Uyuşturucu kullanıcısıyım. Çok defa tedavi olmak istedim ama başaramadım. Otomobilde ele geçen uyuşturucu, kullanıcı olan arkadaşıma ait. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Alkım Ünal\'a \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçundan 10 yıl hapis ve 2 bin 400 lira para cezası verdi.