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Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan kadın adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de evinde yapılan aramada 206 gram 'bonzai' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirilen 52 yaşında A

23 Ağustos 2017 21:13

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de evinde yapılan aramada 206 gram \'bonzai\' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirilen 52 yaşında A.U. adlı kadın gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.U.\'nun küçük yaştaki 2 yeğenine uyuşturucu madde sattırdığı öne sürüldü.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı öne sürülen Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak\'taki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 206 gram \'bonzai\' adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler evde bulunan A.U. adlı kadın ile yeğenleri A.Y. (15) ve Y.Y.\'yi (13) yakaladı. Gözaltına alınan A.U.\'nun, A.Y. ve Y.Y.\'ye uyuşturucu madde sattırdığı öne sürüldü. A.Y. ve Y.Y. adlı kardeşler Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulaması tamamlanan A.U. \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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