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Uyuşturucu ticareti suçundan 12.5 yıl hapis cezası verildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle tutuklanan Tugay Eldeş'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

08 Kasım 2017 18:23

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle tutuklanan Tugay Eldeş\'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Samsun\'un İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi\'nde \'Bonzai\' olarak bulunan sentetik uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan ve uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle tutuklanan Tugay Eldeş\'in yargılanmasına bugün devam edildi. Samsun 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma\' suçundan yargılanan sanık Tugay Eldeş kendini savundu. Duruşmada ifade veren Tugay Eldeş, \"İddialar doğru değildir. Tahliyemi istiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, Tugay Eldeş\'e \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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