Uyuşturucu ticareti davasında karar: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 4, Cenk Eren'e 6 yıl hapis cezası

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davası görüldü. Mahkeme oyuncular Ulusoy ve Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek.

Cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek. Cenk Eren'in cezası 5 yıldan büyük olduğu için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren 2013 yılında yapılan operasyonla, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında kalan ve serbest bırakılan Karaca, Eren ve Ulusoy’un da arasında olduğu 34 sanık hakkında, “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “uyuşturucu madde temin etmek” suçlarından davaaçıldı.



İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu 4 sanık ile 6 tutuksuz sanık katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. Dosyaya ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, eski mütalaasını tekrar ederek celse arasında yakalanan firari sanık Mehmet Akgün ile ilgili ek mütalaa vereceğini söyledi. Savcı sanığın, “zincirleme şekilde uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.



İyi hal indirimi uygulandı

Mütalaanın ardından son sözleri sorulan sanıklar haklarında beraat kararı verilmesin talep etti. Verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Hüseyin Orçun Benli ve menajer Ayşe Selin Borankay’a “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, iki ünlü isme 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Kokaine ceza artırımı

Aynı suçtan şarkıcı Cenk Eren’e de 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, Eren’den ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirterek, cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada “iyi hal” indirimi uygulayan mahkeme Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

7 kişiye tutuklama

Duruşma salonunda bulunan ve değişik hapis cezalarına çarptırılan Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu ile SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Akgün, Şeref Deniz tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında ise yakalanarak tutuklanmaları kararı verildi.

İstinaf onarsa hapse girecekler

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkeme’sinin verdiği karar öncelikle İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi’ne gidecek. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemeleri’nin cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek.



5 yılın üstünde hapis cezası alanların ise Yargıtay’a itiraz yolu da bulunuyor.