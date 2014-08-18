Uyuşturucu testine girenler tuvalete görevliyle birlikte gidecek

Sağlık Bakanlığı, AMATEM'lerde uyuşturucu testi yapılan laboratuvarlarda örnek alınması ve saklanmasıyla ilgili yeni düzenlemeler getirdi.

Buna göre, idrar numunesinin değiştirilmesi veya içine yabancı madde eklenmesini önleyecek tedbirler alınacak, gözetim görevlisinin gözetimini kolaylaştıracak ayna ve benzeri düzenekler yerleştirilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, denetimli serbestlikten yararlananların sayısının artmasıyla belirli periyotlarda uyuşturucu testi yaptırması gereken kişilerin başvuracağı laboratuvarların çalışma usul ve esaslarıyla ilgili genelge yayınladı. Gözetim görevlisi hangi tarihte görevli olacağını bilmeyecek

Hürriyet’te yer alan habere göre, hekim veya resmi kurumlar tarafından tetkik yaptırması kişi, numune kabı almak üzere ilgili birime başvurduktan sonra gözetim görevlisinin gözetiminde kimlik kontrolü yapılacak. İdrar numunesi verme süreciyle ilgili bilgiler anlaşılır bir şekilde kişiye ifade edilecek, belirlenen koşullarda numune vermeyi kabul ettiğine dair form imzalatılacak.

Numune alma yeriyle ilgili idrar numunesinin değiştirilmesi veya içine yabancı madde eklenmesini önleyecek tedbirler alınacak. Buraya gözetim görevlisinin gözetimini kolaylaştıracak ayna ve benzeri düzenekler yerleştirilecek. Gözetim görevlisine hangi tarihte görevli olacağı konusunda önceden bilgi verilmeyecek, bilgilendirme günlük yapılacak.

Tuvalete gözetim görevlisiyle gidecek

Kişi, gözetim görevlisi ile numune alma odasına ya da tuvalete gidecek ve gözetim görevlisi eşliğinde numunesini verecek. Gözetim görevlisi, numune verme sırasında, kişinin idrar numunesine müdahale edip etmediğini gözleyecek, müdahale olursa veya şüphe doğarsa bunu numune kabul birimine bildirecek.

Laboratuvar sorumlusunun belirlediği eğitilmiş görevli tarafından idrar alımını takiben azami 4 dakika içinde idrar sıcaklık ölçümü yapılacak ve kayıt altına alınacak. Bu testleri yapan laboratuvarlar, biyogüvenlik düzeyi açısından belirli bir seviyeye sahip olacak.