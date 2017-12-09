Uyuşturucu testi pozitif çıkan yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda yok  

Peru Milli Takımı\'nın yıldızı Paolo Guerrero kokain kullandığı gerekçesiyle 1 yıl futboldan men cezası aldı

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA

Peru ve Flamengo takımının yıldız forveti Paolo Guerrero, yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktığı için FIFA tarafından 1 yıl futboldan men cezası aldı.

Bir dönem Bayern Münih forması da giyen 33 yaşındaki Guerrero\'nun yapılan testlerde WADA\'nın 2017 Yasaklılar Listesi\'nde \"S6 sınıfı\" kapsamında bulunan bir madde olan kokain metabolite benzoylecgonine testi pozitif çıkması sonucu bu cezayı aldığı belirtildi.

86 kez Peru Milli Takımı forması giyen takım kaptanı Guerrero aldığı ceza sebebi ile hem 2018 Dünya Kupası\'nda hem de formasını giydiği Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo\'da 1 yıl boyunca forma giyemeyecek.

