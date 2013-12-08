Uyuşturucu tedavi merkezlerine başvuranların yüzde 10'u çocuk

Tedavi merkezi verileri, okul çağı çocukların uyuşturucu kullanma oranındaki boyutu gözler önüne serdi. Bağımlılık kliniği yetkilisi Suat Ekinci, uyuşturucu tedavisi için başvuranların yüzde 10’a yakınının çocuk olduğunu söylüyor. Sağlık Bakanlığı’na göre de bir yılda 4 bin çocuk bağımlılık tedavisi görüyor.

Kamu ve özel bağımlılık tedavi merkezlerinin araştırmalarına göre, uyuşturucu madde esaretinden kurtulmak için tedavi merkezlerine başvuranların yüzde 10’a yakınını 12-14 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor. Zaman'dan Çağlar Avcı ve Gülcan Bağırkan imzalı habere göre, Sağlık Bakanlığı, kamuya ait merkezde, bir yılda çoğu okul çağında 4 bin çocuğun bağımlılık tedavisi gördüğünü belirtiyor. Tedavi merkezi yetkililerinin, “Yeni nesil, uçucu maddelerden, artık kolayca bulunabilen esrar ve eroin ile sentetik uyuşturuculara yöneliyor.” şeklindeki tespiti ise tehdidin büyüyen boyutunu gözler önüne seriyor. Bağımlılık riski okullarda yapılan araştırmalarda da kendini gösteriyor. İstanbul’da 32 bin lise öğrencisi arasında yapılan çalışmada, her 100 öğrenciden 45’i sigarayı, 32’si alkolü ve 9’u da uyuşturucuyu hayatında en az bir kere kullandığını ifade etmişti. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Gerçeklerle yüzleşmek, acı çekmek, hayatın zorluklarıyla karşılaşmak istemeyen, sadece mutlulukların peşinde koşan ‘anestezi toplumu’ denebilecek bir yapıya doğru gidiyoruz.” diyor.

14 yaşındaki A.B., annesiyle haftada bir gün Bakırköy ÇEMATEM’e gidiyor. A.B. hikâyesini anlatırken 3 yıldır bu kötü alışkanlıkla arkadaşlık yaptığını söylüyor. “Önce arkadaş çevremde 11 yaşımda bali ile başladım. Bu, zamanla yeterli gelmedi. 12 yaşımda esrar devreye girdi. Fakat zamanla bu da yeterli olmayınca belki de en tehlikelisi olan eroine başladım. Hayattan tamamen kopuyorsun. Geceleri uyuyamıyorsun. Sanki yaşamıyordum.” diyor. Ailesi, kötü ortamdan kurtulması için çocuklarını memleketlerine gönderdiyse de fayda etmemiş. En son okulu terk eden A.B., ailesinin de desteğiyle tedavi yolunu seçmiş.

İstanbul’da özel sağlık kuruluşlarına ait iki merkezden biri olan İstanbul Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Bağımlılık Kliniği yetkilisi Suat Ekinci, bağımlılığın gittikçe arttığını ve Türkiye’nin her yerinden gelen hastaların bulunduğunu aktarıyor. Ekinci, “Ayda yaklaşık bin bağımlı hastayı tedavi ediyoruz. Bunların 80 tanesi madde bağımlısı liseli gençlerden oluşuyor. Özellikle son dönemde 12-14 yaş madde kullanımında popüler bir yaş oldu. O yaş civarı bağımlılar giderek artış gösteriyor.” ifadelerini kullanıyor. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Dilbaz da aile yapısının “acı çekmek istemeyen, hayatın zorluklarıyla karşılaşmak istemeyen, sadece mutlulukların peşinde koşan ‘anestezi toplumu’ denebilecek bir yapıya doğru gittiğini” kaydediyor. Aynı zamanda Nöropsikiyatri Hastanesi Bağımlılık Merkezi’ni yöneten Dilbaz, “Bağımlılık tedavisi görenlerin dörtte biri genç. Mutluluğa ulaşabilmek için emek vermek gerekiyor. Gençlere bunu öğretmek yerine onlara duvarlar örüyoruz.” eleştirisinde bulunuyor.

“Çocuklar 12 yaşlarında uyuşturucu tuzağına nasıl düşüyor?” sorusunun cevabını psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Bengi Semerci veriyor. Okulların madde kullanımının önlenmesinde yetersiz kaldığını vurgulayan Semerci, şöyle konuşuyor: “Türkiye’de 2 bin 500 çocuğa bir rehberlik öğretmeni düşüyor, bu da demektir ki hiçbir çocuk izlenmiyor.”

Tedavi merkezleri yetersiz kalıyor

Türkiye genelinde ağırlığı yetişkinlere bakan yaklaşık 700 yatak kapasiteli 25 AMATEM bulunuyor. Fakat bu yerler yetersiz kalıyor. AMATEM yetkilileri, bağımlılık tedavisi için çok fazla başvuru aldıklarını, hastalara randevu vermek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Tedavi noktasında ve sağlık çalışanları konusunda sıkıntı yaşanıyor. Özel sağlık kuruluşlarında da bağımlılık merkezlerinin kurulmasını kolaylaştıran Sağlık Bakanlığı AMATEM yönetmeliği ise 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen henüz sonuçlanmadı.

Annesinin AMATEM’e getirdiği A.B.: 11 yaşında baliye, 12 yaşında esrar ve eroine başladım. “Önce baliyle başladım. Bir yıl geçmeden esrara, sonraki sene ise eroinle tanıştım. İlletten kurtulamadım, okulumu yarıda bıraktım. Uyuşturucu kâbusları ve krizleriyle sabahlamak istemiyorum. Arkadaşlarımı da görmek istemiyorum.” diyen 14 yaşındaki A.B., binlerce madde bağımlısı çocuktan sadece biri. Annesinin yanında utana sıkıla konuşan A.B., bir aydır devam ettiği bağımlılık tedavi merkezine annesiyle birlikte geliyor.