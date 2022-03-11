Uyuşturucu taşıyan uzman çavuş istihbarat komutanının şoförü çıktı: Nakliye için 100 bin lira almış

Erzurum’un Aşkale 103 kilogram 550 gram eroin ile yakalanan Uzman Çavuş Erdem Türkmen’in Ankara Konuşlu Jandarma İstihbarat Komutanı Albay Ş.A.’nın şoförü olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucunun Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinden getirildiği, polis ile uzman çavuşun nakliye için 100 bin TL aldığı belirtildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Erzurum’un Aşkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gece yol denetimi gerçekleştirildi. Uygulama noktasında durdurulan ve iki aracın bagajında yapılan aramalarda, 5 valiz içerisinde 199 parça halinde 103 kg 550 gram eroin ve 20 bin lira ele geçirildi.

Araç içerisindeki Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Toprak, Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erdem Türkmen ve Caner Demirkaya isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma noktalarından Türkmen’in, polis noktalarından ise Demirkaya’nın kimlik göstererek geçtiği öğrenildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin tahkikatı devam ediyor.