Uyuşturucu tacirlerine telekulak operasyonu

İZMİR'in Tire, Selçuk, Ödemiş, Bayındır ve Aydın'ın Söke ilçelerinde hintkeneviri yetiştirip sattıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen telekulak adı verilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin hintkeneviri ekip sattığı istihabaratı üzerine 14 Ekim 2008 tarihinde İzmir'in Tire, Ödemiş, Bayındır, Selçuk ve Aydın'ın Söke ilçelerinde teknik takip başlattı. Bir süre izlenen şüphelilerin yurt içinde çeşitli bağlantıları olduğu tespit edildi. İzmir İl Alay Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 250 ekip, 5 ilçede hintkeneviri yetiştirip, sattıkları belirlenen şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Telekulak adı verilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek üç gün boyunca burada sorgulandı.



Şüphelilerden 5'i jandarmada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Tire Adliyesi'ne çıkarılan 30 şüpheliden 5'i daha yaklaşık 9 saat süren savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





