Uyuşturucu tacirlerine operasyon

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'ye uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri yaptığı yol uygulamasında 250 gram bonzai ele geçirerek, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Farklı illerden sentetik uyuşturucu bonzai getirerek ticaret yaptığı öne sürülen 27 yaşındaki T.P. ve 17 yaşındaki Y.B.\'nin yine bu illerden temin ettiği uyuşturucuyu sabah saatlerinde Kayseri\'ye getireceği bilgisine ulaşılması üzerine Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Kayseri-Ankara karayolunda bulunan denetim noktasında çalışma yaptı. Ekipler T.P.\'nin kullandığı 34 RL 6131 otomobili durdurmak istedi. Polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan T.P. ve Y.B. otomobille kaçmaya çalıştı. Şüheliler, Himmetdede Mahallesi\'nde yakalandı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında suç unsuru bulunamadı. Ancak, şüphelilerin kaçtıkları güzergahı kontrol edildiğinde yol kenarına atılı 250 gram bonzai ele geçirildi. Y.B. gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, T.P. ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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