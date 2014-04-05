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Dünya

Uyuşturucu taciri kadın 7 yıl sonra bulundu ve öldürüldü

Kuzey Amerika kıtasının en azılı uyuşturucu taciri olarak bilinen Elizabeth Barrer, Kanada'nın Lachine kentinde öldürüldü

05 Nisan 2014 14:24

Quebec eyaletine bağlı Lachine kentinde 19 Mart'ta bir araç içinde başından tek el ateş edilerek yaralanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen kadının, ABD 'ye gönderilen parmak izi ve DNA örneklerinden sonra Elizabeth Barrer olduğu bildirildi. Montreal polisi, olay günü Elizabeth Barrer olduğu sanılmasına karşın üzerinden çıkan sahte kimlikler nedeniyle gerçek kimliği belirlenemeyen kadının, 2007 yılından itibaren Amerikan polisi tarafından aranan ve "en önemli uyuşturucu tacirlerinden" olan Elizabeth Barrer olduğunu açıkladı.

Montreal polisinden Danny Richer, maktulün parmak izleri ve DNA örneklerini Amerikan makamlarıyla paylaştıklarını belirtti.

Amerika'daki The American Most Wanted isimli en çok arananlara ilişkin internet sitesi Barrer'i, "en önemli uyuşturucu tacirlerinden" biri olarak tanımlarken, Amerikan emniyeti Barrer'i Kuzey Amerika'daki uyuşturucu ticaretinin "kilit" kişisi olarak arıyordu. Elizabeth Barrer'in kurduğu uyuşturucu ağının ABD, Kanada ve Ukrayna'ya kadar uzandığı belirtiliyor. Montreal polisi, Barrer'in, şebeke içi bir çatışmada öldürülmüş olabileceğini düşünüyor.

 

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