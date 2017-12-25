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Uyuşturucu taciri, daha önce de polise ateş açmış

Hakan ÇELİKBAŞ//SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından adliyeye sevk edilen Cengiz Oypam (44), tutuklandı

25 Aralık 2017 18:29

Hakan ÇELİKBAŞ//SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da \'uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından adliyeye sevk edilen Cengiz Oypam (44), tutuklandı. Şüphelinin 2016 yılında kendisini takip eden polis otomobiline ateş etttiği, kısa süren kovalamaca ardından uyuşturucu maddeyle yakalandığı ve tutuklu olarak yagılandığı mahkemede 12 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildiği belirtildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Cengiz Oypam\'ın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Sivil ekipler tarafından takip edilen şüpheli, dün 2 kişiye bonzai satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi\'ndeki evinde yapılan adamada 10 gram bonzai ile sattığı paketlerle uyumlu paketleme kağıtları ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen Oypam, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği önsbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Narkotik ekipleri 2016 yılında, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Cengiz Oypam\'ı takibe almış şüpheli otomobil ile kaçarken polislere ruhsatsız tabancayla ateş etmiş ve kısa bir kovalamaca ardından yakalanıp tutuklanmıştı. Oypam, tutuklu olarak yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 6 ay süren yargılama ardından \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilmişti.

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