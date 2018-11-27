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Uyuşturucu şüphelilerini saksıdaki Hint keneviri yakalattı: 2 gözaltı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, balkonda bulunan saksıdaki Hint kenevirlerini görenlerin ihbarıyla bir eve yapılan baskında, 556 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 20:45

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, balkonda bulunan saksıdaki Hint kenevirlerini görenlerin ihbarıyla bir eve yapılan baskında, 556 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne, Çiftlik Mahallesi\'nde yaşayan B.G. (34) ve N.Y.\'nin (50) evin balkonunda, saksıda Hint keneviri yetiştirdiği bildirildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından, \'Hera\' isimli dedektör köpek de kullanılarak eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, balkondaki saksıda 2 kök Hint keneviri, evin alt kısmında depo ve odunluk olarak kullanılan bölümde ise 18 parça halinde 556 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G tutuklanırken, N.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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