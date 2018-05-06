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Uyuşturucu şüphelileri adliyeden serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, 8 kişiye uyuşturucu sattıkları belirlenen ve düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, mahkemece serbest bırakıldı

06 Mayıs 2018 20:37

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, 8 kişiye uyuşturucu sattıkları belirlenen ve düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, mahkemece serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda Erdal T. ve Hüseyin Ç.\'yi takibe aldı. 8 ayrı kişiye esrar satıldığını tespit eden ekipler, Erdal T.\'nin Yaşardoğu Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 85,33 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 200 ecstasy hap ve 1310 TL ele geçirildi. Erdal T. ile Hüseyin Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ç., adli kontrol ile serbest kaldı. Erdal T. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 

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