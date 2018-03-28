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Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi

28 Mart 2018 18:48

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden 20 liralık banknota sarılmış 2,53 gram bonzai maddesi ile ecstasy adlı 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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