Uyuşturucu sitesi Silk Road'un kurucusuna müebbet hapis

Amerika Birleşik Devletleri'nde internet üzerinden uyuşturucu satan Silk Road (İpek Yolu) adlı sitenin kurucusu Ross Ulbricht ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yasa dışı alışveriş sitesi, 2013'te Ulbricht'in yakalanmasından sonra kapatılmıştı

Federal savcılar, "derin internet"teki (arama motorlarında listelenmeyen, standart internet tarayıcılarıyla erişilemeyen internet siteleri) Silk Road'un 200 milyon dolarlık uyuşturucu sattığını söyledi.

31 yaşındaki Ross Ulbricht New York'ta görülen davada uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve bilgisayar korsanlığı için teşekkül oluşturmak dahil yedi ayrı suçtan hüküm giydi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Ulbricht, Şubat'ta üç yıldır bu siteyi işletmekten suçlu bulunmuştu.

Sahte pasaport

Adını tarihi İpek Yolu'ndan alan Silk Road'a kullanıcılar sadece TOR (Kullanıcıların internette kimliği ya da bulundukları ülke belli olmadan gezinti ya da işlem yapabildikleri anonim ağ) aracılığıyla girilebiliyordu.

TOR sistemi Amerikan hükümeti tarafından, aktivistlerin kimlikleri belli olmadan faaliyet gösterebilmesi için yaratıldı. Ancak bu sistem daha çok yasa dışı işlemler için kullanılıyor.

Silk Road'dan sana para Bitcoin'le eroin dâhil her türlü uyuşturucu alınabiliyordu. İzlenmesi çok zor olan siteden bilgisayar korsanlığı malzemeleri ve sahte pasaport da satın almak mümkündü.

FBI'ya göre sitenin yaklaşık bir milyon kullanıcısı var. Ancak uzmanlar bunların kaçının aktif kullanıcı olduğunun bilinmediğini söylüyor.