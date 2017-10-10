T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu satışı yapan oğlunun tutuklanmasını istedi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de düzenlenen 'Halk Günü' toplantısına katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu madde satışı yaptığını belirterek Vali Hasan Karahan'dan tutuklanması için yardı

10 Ekim 2017 17:53

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de düzenlenen \'Halk Günü\' toplantısına katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu madde satışı yaptığını belirterek Vali Hasan Karahan\'dan tutuklanması için yardımını istedi.
Denizli Valiliği\'nce her ayın ikinci salı günü yapılan \'Halk Günü\' toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı. Valilik binası konferans salonundaki toplantıya gelenler sıkıntı ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda hazır bulunan daire müdürleri ise, sorunların çözümüne ilişkin kendi alanlarıyla ilgili çalışma başlattı. Pamukkale İlçesi\'nin Bağbaşı Mahallesi\'nde oturan toplantıya katılarak isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, 24 yaşındaki oğlunun madde bağımlısı olduğunu, ayrıca uyuşturucu madde satışı yaptığını belirterek tutuklanmasını istedi. Yaşadıklarından aile olarak rahatsız olduklarını ifade eden baba, çözüm için Vali Karahan\'dan yardım istedi. Uyuşturucu satışının yaşadığı mahallede sıklıkla görüldüğünü aktaran baba, vatandaşların bu konuda mağdur olduğunu aktardı. Vali Hasan Karahan ise, sorunun çözümü için yetkili birim amirlerine talimat verdi.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİGünüVali Hasan KarahanDenizli ValiliğiValilikToplantıdaPamukkaleBağbaşı MahallesiYaşadıklarından aileVali KarahanUyuşturucuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24