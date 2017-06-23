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Uyuşturucu satıcısı 'etek giydirilip' dövülerek sokak sokak dolaştırıldı!

Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti

23 Haziran 2017 14:49

Alibeyköy''de sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından darp edildi. Etek giydirilen şüpheli, dövüle dövüle sokakta dolaştırıldı.

Olay önceki gün meydana geldi. İddiaya göre Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu satan bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı.

Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi.

30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı. Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

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UyuşturucuMücadeleSokakDövdülerEtekGiydiripPolis

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