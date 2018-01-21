Uyuşturucu satıcılarını dövdü, 1.5 yıl hapis cezası aldı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de emekli uzman çavuş Tamer Dindoruk (47), uyuşturucu satışı yaptığını öne sürdüğü 2 kişiyi dövdüğü gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahalledeki gençleri uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştığını ifade eden Dindoruk, \"Emekli bir asker olarak elimden geldiği ve hukuki çerçevede mücadeleye devam edeceğim. Ancak iftira sonrası bu mahkeme kararı bizleri çok üzdü\" dedi.

Edirne\'de yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi\'nde oturan emekli uzman çavuş Tamer Dindoruk\'un kuzeni Feyyaz Doksat, 2016 yılı Ağustos ayında bonzai uyuşturucu maddesi kullandıktan sonra tartıştığı ağabeyi Bülent ve çocukları İsmail (2), Ertuğrul (9) ve Büşra\'yı (12) evlerinde katlederek öldürdü. Bu olayın ardından mahallede uyuşturucu ile mücadele başladı. Uyuşturucu satmak için gelenlere mahalleli tepki gösterirken, Tamer Dindoruk, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle M.T. ve V.Y. ile yaşadıkları tartışmada arbede yaşandı. Uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle mahallilerin kendilerini dövdüğünü iddia eden M.T. ve V.Y.\'nin şikayeti üzerine haklarında dava açılan Tamer Dindoruk, Edirne 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 15 ay kardeşi Ömer Dindoruk ise 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucunun 4 cana mal olduğunu ve buna karşı mahalleli olarak tepki gösterdiklerini ifade eden Dindoruk, \"Feyyaz Doksat uyuşturucu etkisiyle ağabeyi Bülent, 3 yeğenini öldürdü. Bu olaydan sonra mahallede uyuşturucuya karşı bir tepki oluştu. Uyuşturucu kullandığını bildiğimiz, satan kişileri güvenlik güçlerine bildirdik. Cinayetlerden bir kaç gün sonra uyuşturucu satan 2 kişiyle mahallede bir tartışma yaşadık. Onlarda beni şikayet ettiler. Yaklaşık 1.5 yıl süren mahkemenin ardından Edirne 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi M.T. ve V.Y.\'nin uyuşturucu sattığını kabul etse de \'basit yaralama\' suçundan bana 15 ay hapis, kardeşim Ömer\'e de 7 bin 500 lira para cezası verdi. Biz bu iftirayı ve cezayı hak etmedik\" dedi.

\'CEZAYI KENDİLERİ VEREMEZLER\'

Mahkeme kararında M.T. ve V.Y.\'nin uyuşturucu sattığının mahkemece de kabul edildiği ifade edilerek, \"Sanıkların bu eylemi müştekilerin uyuşturucu satmalarına tepki olarak gerçekleştirdiği mahkememizce de kabul edilmiş ise de burada doğrudan sanıklara yönelik haksız bir eylem olmayıp, toplumsal tepki yaratacak bir eylemden bahsedilmektedir. Her ne kadar sanıkların bu eylemi karşısında öfke duyması mümkün ise de kolluk kuvvetlerini çağırıp gerekli işlemleri yapmak, şahısları ihbar etmek ve teslim etmek yerine toplum etkisi altında şahsi olarak kendileri ceza verecek nitelikte müştekileri darp etmişlerdir\" denildi.

Kararı temyiz ettiklerini ve dosyalarının Yargıtay aşamasında olduğunu belirten Dindoruk, \"İçişleri Bakanımızda uyuşturucuyla müdahale konusundaki açık fikirlerini paylaşmıştı. Mahallemizi uyuşturucudan temizlemek istiyoruz. Emekli bir asker olarak elimden geldiği ve hukuki çerçevede mücadeleye devam edeceğim. Ancak iftira sonrası bu mahkeme kararı bizleri çok üzdü\" dedi.

Tamer Dindoruk\'un kuzeni olan Feyyaz Doksat, 2016 yılında kullandığı bonzai uyuşturucu maddesinden sonra ağabeyi Bülent ile yeğenleri Ertuğrul, İsmail ve Büşra Doksat\'ı başlarına baltayla vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Feyyaz Doksat, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanıyor.



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