T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 30 kişi tutuklandı

09 Mayıs 2009 14:29

Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da, uyuşturucu satan ve içen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 aydır takip ettikleri uyuşturucu içen ve satanlara yönelik Çorlu, Lüleburgaz ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 8 kg 350 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 13 mermi, 2.795 TL uyuşturucu satıcılığından elde edilen para, 1 sustalı bıçak, 1 uyuşturucu kullanma düzeneği ile bir otomobile ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24