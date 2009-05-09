Uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 30 kişi tutuklandı

Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da, uyuşturucu satan ve içen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 aydır takip ettikleri uyuşturucu içen ve satanlara yönelik Çorlu, Lüleburgaz ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 8 kg 350 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 13 mermi, 2.795 TL uyuşturucu satıcılığından elde edilen para, 1 sustalı bıçak, 1 uyuşturucu kullanma düzeneği ile bir otomobile ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

