Uyuşturucu temin etmekle suçlanan 'uyuşturucuyla mücadele müdürü'nün 20 yıl hapsi isteniyor

Tedavi için başvuran bağımlılara uyuşturucu temin ettiği, bağımlı kadınlara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre; avukatı, Karakaş’ın tutukluluğuna itiraz etti. Ancak mahkeme bu talebi önceki gün reddetti.

Karakaş hakkındaki soruşturma, “Tedavi için başvurduk. Tedavi yerine, para karşılığı eroin ve hap verip oyaladı. Para aldığı halde tedavi merkezine bizi kabul etmedi” ve bir bağımlı kadının, “Kriz anımda eroin verip tecavüz etti” iddiasıyla polise başvurması üzerine açılmıştı.

Mahkeme kararıyla Karakaş’ın işyeri ve otomobilinde yapılan aramalarda, çantasının gizli bölmelerinde ayrı ayrı poşetlenmiş kullanıma hazır 36 adet ‘beste’ tabir edilen eroin, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan 117 adet çeşitli ilaç ile bazı hastaların kimlikleri bulundu.