T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu sanığının son sözü, 'Vatanıma milletime hizmet için tahliyemi istiyorum' oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Yusuf Gülener (27), uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, son sözü sorulunca, "Vatanıma ve milletime hizmet için tahliyemi  istiyorum" dedi

30 Kasım 2017 19:05

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Yusuf Gülener (27), uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, son sözü sorulunca, \"Vatanıma ve milletime hizmet için tahliyemi  istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, Gülüner ve 2 arkadaşına 8\'er yıl 4\'er ay hapis cezası verdi.
Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi, Birgöl Sokak\'ta geçen 19 Şubat\'ta operasyon düzenleyen narkotik polisi, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla Yusuf Gülener, 25 yaşındaki Yusuf Doğan ile Ümit Kaya\'yı yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 18 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Gülener, Yusuf Doğan ve Ümit Kaya hazır bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını belirten sanıklar, kullanıcı olduklarını söyleyip, tahliyelerini istedi. Son sözü sorulan sanıklardan Gülener, mahkeme heyetine, \"Vatanıma ve milletime hizmet için tahliyemi istiyorum\" diye cevap verdi.
Mahkeme heyeti, yargılama sonunda üç sanığa 8\'er yıl 4\'er ay hapis ve toplam bin lira para cezası verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİ Yusuf GülenerMahkemeGülünerKocasinanTurgutreis Mahallesi Birgöl SokakYusuf GülenerYusuf DoğanKayaGözaltınaKayseriAğır Ceza MahkemesiYusuf Gülener Yusuf DoğanUyuşturucuSon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24