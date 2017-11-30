Uyuşturucu sanığının son sözü, 'Vatanıma milletime hizmet için tahliyemi istiyorum' oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Yusuf Gülener (27), uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, son sözü sorulunca, \"Vatanıma ve milletime hizmet için tahliyemi istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, Gülüner ve 2 arkadaşına 8\'er yıl 4\'er ay hapis cezası verdi.

Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi, Birgöl Sokak\'ta geçen 19 Şubat\'ta operasyon düzenleyen narkotik polisi, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla Yusuf Gülener, 25 yaşındaki Yusuf Doğan ile Ümit Kaya\'yı yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 18 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Gülener, Yusuf Doğan ve Ümit Kaya hazır bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını belirten sanıklar, kullanıcı olduklarını söyleyip, tahliyelerini istedi. Son sözü sorulan sanıklardan Gülener, mahkeme heyetine, \"Vatanıma ve milletime hizmet için tahliyemi istiyorum\" diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda üç sanığa 8\'er yıl 4\'er ay hapis ve toplam bin lira para cezası verdi.