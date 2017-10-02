Uyuşturucu sanığı: Pazardan ısırgan otu tohumu diye aldım

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde tarlasında 1062 kök hintkeneviri ele geçirilen tutuklu sanık 62 yaşındaki Ali Korkmaz, mahkemede, \"Bu tohumları pazardan ısırgan otu tohumu olarak aldım\" iddiasında bulundu. Mahkeme, sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası vererek tahliye etti.

Geçen 18 Haziran\'da Manavgat\'ın Düzağaç Mahallesi\'nde jandarmanın yaptığı operasyonda Ali Korkmaz\'a ait tarlada 1062 kök hintkeneviri ele geçirildi. Hakkında \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan dava açılan tutuklu Ali Korkmaz, Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı.

\'ISIRGAN OTU TOHUMU OLARAK ALDIM\'

Sanık Ali Korkmaz duruşmada, uyuşturucuyla ilgisi olmadığını ve kimden alınıp kime satılacağını bilmediğini savundu. Korkmaz, \"Bu tohumları Serik\'te kurulan salı pazarından ısırgan otu tohumu olarak aldım. Tarlada fasulye ve mısırların arasına serptim. Tarlada mısır ve fasulye olduğu için suladım\" dedi.

\'ŞEYTANA UYDUM, BENİ KANDIRDI\'

Eşinin kanser hastası olduğunu ve Manavgat\'a 150 kilometre uzakta yaşadıklarını anlatan Korkmaz, \"Ben bu bitkiyi ekmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım, şeytana uydum, beni kandırdı. 5 vakit namazında niyazında olan biriyim. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı\" diye konuştu.

Duruşmada tanıklık yapan jandarma görevlisi M.D., hintkeneviriyle ilgili ihbar aldıklarını, bunun için önce tespit yaptıklarını ve iddianın doğru olduğunu belirledikten sonra Ali Korkmaz, F.K. ve hintkeneviri ekili tarlada önlem aldıklarını anlattı. Ali Korkmaz\'ın evinde arama yaptıklarını ve herhangi bir suç unsuruna rastlamadıklarını kaydeden M.D., sanıktan kendilerini tarlaya götürmesini istedikleri zaman başka bir yere götürmeye çalıştığını, kendisini uyarmaları üzerine doğru yere gittiklerini söyledi.

Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın bahçesine 1062 kök hintkeneviri ektiğini, bakımlarını yaptığını, diplerini çapaladığını belirterek, uyuşturucu madde ticaretinden ceza verilerek tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık avukatı Nedim Dağ ise suçlamayı kabul etmediklerini söyledi.

Verilen aranın ardından mahkeme, Ali Korkmaz\'a itiraz yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi ve tahliyesini kararlaştırdı.



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