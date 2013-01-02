Uyuşturucu sandılar, bomba çıktı



Mersin'de uyuşturucu madde satışı yaptığı şüphesiyle takibe alınan zanlının üzerinden 16 el yapımı patlayıcı ve 35 patlayıcı yapacak miktarda malzeme çıktı.

Mersin'de 16 el patlayıcı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı'nda, uyuşturucu madde satışı yaptığından şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Şüpheliyi bir süre takip eden ekipler, zanlıyı elindeki poşeti başka bir kişiye vereceği sırada yakaladı.

Ekipler, poşet içerisinde yaptıkları aramalarda, çiviyle güçlendirilmiş 16 el yapımı patlayıcı ile 35 adet patlayıcı yapacak miktarda malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.