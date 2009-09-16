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'Uyuşturucu parasıyla yapılan camide ibadet yapılabilir'

Nuri Yılmaz, uyuşturucu parası ile yapılan camide rahatlıkla ibadet yapılabileceğini söyledi.

16 Eylül 2009 03:00

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği, rekor düzeyde uyuşturucunun bulunduğu operasyonda yakalanan  Habip Kanat’ın uyuşturucu parası ile cami yaptırdığının ortaya çıkmasından sonra Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, bu camide “Gönül rahatlığıyla ibadet yapılabileceğini’’  açıkladı.

Gazeteport'un haberine göre, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, uyuşturucudan kazanılan parayla yaptırılan camide “Gönül rahatlığıyla ibadet yapılabileceğini’’  açıkladı.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan işadamı Habip Kanat’ın Ataşehir’de bir milyon liraya cami yaptırdığı ve camiye babası Mustafa Kanat’ın adını verdiği ortaya çıkmıştı.

Namaz kılınır

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Gazeteport'a yaptığı açıklamada, kaynağı uyuşturucu parası olduğu öne sürülen Mustafa Kanat Camii’nde namaz kılınması ve ibadet yapılmasına herhangi bir engel olmadığını söyledi ve şöyle dedi:

 “Bu camide ibadet caizdir.  Cemaat gönül rahatlığıyla namazını kılabilir. Camiyi yaptıran, bunu helal veya haram parayla yaptırmış olabilir. Bu durumda camiyi yaptıran, kaynağından dolayı sevap kazanır veya kazanmaz. Ama o ayrı bir konudur. İbadet ise Allah ile kul arasındadır. Hayırsız, uğursuz bir adamın yaptıkları ise Allah’la onun arasındadır’’

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