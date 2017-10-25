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Uyuşturucu parası için eşini pompalı tüfekle tehdit eden koca tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve uyuşturucu almak için bileziklerini istediği eşini iki çocuğunun önünde pompalı tüfekle tehdit eden 25 yaşındaki Murat Z

25 Ekim 2017 18:22

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve uyuşturucu almak için bileziklerini istediği eşini iki çocuğunun önünde pompalı tüfekle tehdit eden 25 yaşındaki Murat Z., tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Beyendik Beldesi\'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Z., uyuşturucu almak amacıyla bileziklerini istediği eşini yaşları 2 ila 3 arasındaki iki çocuğunun önünde pompalı tüfekle tehdit etti. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Murat Z.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ruhsatsız pompalı tüfeğe ise el konuldu. Daha önce jandarma tarafından \'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak\' suçlarından işlem yapıldığı belirtilen Murat Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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