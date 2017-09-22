Uyuşturucu operasyonununda gözaltına alınan 10 kişi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polisin 2 gün önce düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 gün önce İlkadım, Tekkeköy, Atakum ve Canik ilçelerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 kişiyi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.S., A.C.İ., Y.Ö., H.U., S.K., M.C.M., F.İ., F.S., M.A. ve K.Y. \'uyuşturucu ticareti\' suçundan bugün adliyesine sevk edildi.



FOTOĞRAFLI