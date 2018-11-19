Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan oyuncu serbest bırakıldı

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu sırasında kardeşleri ile birlikte gözaltına alınan ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan oyuncu Adnan Koç ve bir kardeşi sebest bırakıldı.

Tutuklu olarak yargılanan Koç kardeşlerin bugünkü duruşmasında, müşteki sıfatıyla dinlenen polis memuru, tutuklu sanık Ahmet Koç'un polis memuru S.İ.'yi öldürmek için ateş ettiğini söyledi. Mahkeme Başkanı da, "Zaten yerde, insaf. Aralarında bir metre var" dedi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, aynı zamanda müşteki de olan tutuklu sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç, tutuksuz sanıklar Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı ile avukatları katıldı. Müşteki polisler E.H., M.K. ve Z.M.D. de duruşmada hazır bulundu.

"Sanat camiasının etkisiyle uyuşturucu madde kullandım"

Tutuklu sanık Adnan Koç, "Ben sigara bile içmeyen bir insanım. Boşandım, kötü dönemden geçiyordum. Sanat camiasının etkisiyle uyuşturucu madde kullandım" dedi. Koç, "Çıkan arbede sırasında yere düşen silahı elime aldım, silahı zorla almış değilim. Ancak kesinlikle silahı ona doğrultmadım ve onu darp etmedim. Kendilerinin polis olduklarına inanmadığımız için silahını aldım" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir uyuşturucu soruşturması nedeni ile Sinan Bozburun'un takibe alındığı, Bozburun'un 15 Mart 2018 tarihinde Ataşehir'de bir cafenin otoparkında Adnan Koç'a uyuşturucu olduğu düşünülen bir madde verdiği belirtiliyor. Uyuşturucuyu alan Adnan Koç'un cafeye girdiği, üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde olarak değerlendirilen bir maddenin yakalandığı belirtilen iddianamede, Ahmet Koç'un üst aramasında da uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddenin bulunduğu kaydediliyor.

90'ar yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor

Şüphelilerin gözaltı işlemine direndikleri, polislerin silahını alarak onları rehin tuttukları ve ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettikleri bilgisine yer verilen iddianamede, olay sırasında polis memurları M.K., S.İ., M.K., Z.M., Z.H., S.B.'nın da yaralandığı belirtiliyor. İddianamede, Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç kardeşler için, "Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs", "Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", "Zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "Zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ayrı ayrı 45'er yıl 3'er ay 15'er günden 90'ar yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapis cezası isteniyor.