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Uyuşturucu operasyonunda, anne ile 2 çocuğu tutuklandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'da polisin düzenlediği operasyonda, evlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan anne ile oğlu ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

08 Ekim 2017 21:38

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da polisin düzenlediği operasyonda, evlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan anne ile oğlu ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçesi Efeler’in Ilıcabaşı Mahallesi\'ndeki bir eve bu sabah operasyon yaptı. Evde özel eğitimli narkotik köpeği \'Mişa\' ile yapılan aramada 40 gram bonzai ve 5 adet ecstasy uyuşturu hap ele geçirildi. Evsahibi A.B. isimi kadın ile oğlu G.B. ve kızı S.B., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki çocuğu tutuklandı.

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