Uyuşturucu operasyonunda Amasya'da bir emniyet amiri tutuklandı

Van'da ele geçirilen 170 kilogram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan emniyet amiri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından, Van'da 24 Şubatta düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan zanlılarla bağlantısı olduğu belirlenen Bartın'ın bir ilçesinde emniyet amiri olarak görev yapan E.E.E, KOM ekiplerince gözaltına alındı.



Van'a getirilen Emniyet Amiri E.E.E, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığında 8 saat süren ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



E.E.E'nin, bir yıl önce Van'da görev yaptığı öğrenildi.

