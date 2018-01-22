Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler sokak aralarında uyuşturucu ticareti yapan ve \'torbacı\' olarak adlandırılan şüpheliler hakkında 3 ay önce takip başlattı. Yapılan takibin tamamlanması ardından bu sabah operasyon başlatıldı. Polis, Tekkeköy, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerindeki 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 95 polisin katıldığı operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada satışa hazır halde 9 paket halinde 9.21 gram bonzai, 96 ecstacy hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısında artış olabileceği kaydedildi.



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