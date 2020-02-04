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Dünya

Uyuşturucu listesini yanlışlıkla polise gönderdi

04 Şubat 2020 16:10

İngiltere'de uyuşturucu satan 22 yaşındaki bir genç, hangi uyuşturucuyu ne kadara sattığını gösteren listeyi yanlışlıkla polise attı. 'Uyuşturucu bulundurmak ve satmak' suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Sputnik'in haberine göre; İngiltere’deki bir festivalde uyuşturucu satmaya çalışan bir genç, fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderince hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere’nin Leeds şehrinde yaşanan olayda, 2018 yılında düzenlenen bir festivalde uyuşturucu satmaya çalışan Martynas Benosenko adlı 22 yaşındaki genç, ceza mahkemesinde görülen duruşmada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Benosenko ‘iş üstünde basıldığı’ için ‘uyuşturucu bulundurmak ve satmak’ suçlamalarını kabul etti. Yerel basına göre Benosenko, hangi uyuşturucuyu ne kadara sattığını kalem kalem gösteren bir listeyi yanlışlıkla polise göndermişti.

Listeyi gören polis Benosenko’yu 3600 sterlin (yaklaşık 28 bin TL) değerindeki kokain, esrar ve ekstaziyle yakaladı. Savcı Jessica Randall, Benosenko’nun çadırda esrar içerken görüldüğünü ve bu nedenle polisin dikkatini çektiğini belirtti.

 

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