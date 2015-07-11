Uyuşturucu kullanan sporcu Fransa Bisiklet Turu'ndan ihraç edildi

Fransa Bisiklet Turu'nda (Le Tour de France) uyuşturucu kullandığı tespit edilen İtalyan sporcu Luca Paolini, turnuvadan ihraç edildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından yapılan açıklamada, Fransa Bisiklet Turu'nun 4. etabının ardından yapılan kontrollerde Paolini'nin sonucunun pozitif çıktığı ve kanında kokaine rastlandığı belirtildi.

Fransa Bisiklet Turu'ndan ihraç edilen ve davası sonuçlanana kadar yarışlara katılamayacak İtalyan sporcunun, kontrollerde kesin sonuçların elde edildiği B numunesi için UCİ'ye başvurma hakkı bulunuyor.

Katusha takımı adına yarışan Paolini, devam eden turda 7. etabın ardından 168. sırada bulunuyordu.