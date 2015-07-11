T24 LogoT24 Logo
Spor

Uyuşturucu kullanan sporcu Fransa Bisiklet Turu'ndan ihraç edildi

Fransa Bisiklet Turu'ndan ihraç edilen Luca Paolini, davası sonuçlanana kadar yarışlara katılamayacak

11 Temmuz 2015 16:59

Fransa Bisiklet Turu'nda (Le Tour de France) uyuşturucu kullandığı tespit edilen İtalyan sporcu Luca Paolini, turnuvadan ihraç edildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından yapılan açıklamada, Fransa Bisiklet Turu'nun 4. etabının ardından yapılan kontrollerde Paolini'nin sonucunun pozitif çıktığı ve kanında kokaine rastlandığı belirtildi.

Fransa Bisiklet Turu'ndan ihraç edilen ve davası sonuçlanana kadar yarışlara katılamayacak İtalyan sporcunun, kontrollerde kesin sonuçların elde edildiği B numunesi için UCİ'ye başvurma hakkı bulunuyor.

Katusha takımı adına yarışan Paolini, devam eden turda 7. etabın ardından 168. sırada bulunuyordu. 

ETİKETLER

Fransa Bisiklet TuruLuca Paoliniuyuşturucuihraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24