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Uyuşturucu kullanan oğlunu öldürdü, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA), BURSA’da uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla "Vatan haini" dediği oğlu Mehmet Öztürk’ü (25) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren kanser hastası İsmet Öztürk'ün (51) yargılanmasına başlandı

26 Ocak 2018 13:08

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA), BURSA’da uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla \"Vatan haini\" dediği oğlu Mehmet Öztürk’ü (25) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren kanser hastası İsmet Öztürk\'ün (51) yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti ilk duruşmada Öztürk\'ü 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mert Sokak\'ta geçen yıl Temmuz ayında işlenen cinayette kanser tedavisi gören İsmet Öztürk uzun süredir uyuştucu kullanan oğlu ile tartıştı. Sinirlenen Öztürk, \"Vatan haini\" dediği oğlunu tabanca ile 4 el ateş ederek öldürdü. Polise teslim olan Öztürk tutuiklanarak cezaevine konuldu.
Hakkında Bursa 3.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, \'yakın akrabayı öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan İsmet Öztürk\'ün yargılanmasına başlandı. \"Baba olarak  tabiki oğlumu öldürmek istemezdim\" diyen İsmet Öztürk, yaptığı savunmasında, “Oğlum 10 yıldan uzun süredir uyuşturucu kullanıyordu. Yavrumun bu bağımlılıktan kurtulması için birçok bakanlıktan yardım istedim. Bana, oğlum istemedikten sonra tedavi edilemeyeceği söylendi. O da tedaviyi kabul etmiyor veve bizi sürekli ölümle tehdit ediyordu. O gün olaylar bir anda gelişti. Baba olarak çok pişmanım\" dedi.
Duruşmada ifade veren Melek Öztürk ise tutuklu olan eşininin çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirtip, \"Yavrum uyuştucu kullanıyordu. Eve gelmiyordu. Geldiği zamanlar ise sokak kapısı geç açılsa olay çıkartıyordu. O gün yine sabaha karşı geldi. Bağırıp eşyaları tekmeledi. Sonra banyoya girdi. Çıktıktan sonra babası ile tartıştı. Silah sesine gittiğimde oğlum kanlar içersinde yerde yatıyordu. Çocuğumu öldüren babasından şikayetci değilim\" dedi.
Mahkeme heyeti ilk duruşmada İsmet Öztürk\'e önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ağır tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet bu cezayı 15 yıla indirdi.

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