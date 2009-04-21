Uyuşturucu krizine giren genç arkadaşına acımadı

Bursa'da, psikolojik ve uyuşturucu tedavisi gören genç ormanlık alanda yürüyüş yapmakta olan vatandaşların gözleri önünde birlikte gezdiği arkadaşının kafasını taşla ezerek ağır yaraladı.



Genci sakinleştirmek isteyen vatandaşlar da saldırıya uğrayınca, olay yerine gelen polisleri gören genç kaçmak isteyince yakalandı.



Olay, Merkez Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi, Temenyeri Parkı tarihi Atatürk Köşkü üstünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu hap kullanan 19 yaşındaki Nurettin Yılmaz ve 20 yaşındaki Samet Halis Demir isimli gençler yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında bir anda krize giren bağımlı Samet Halis Demir, `Bıktım artık bu hayattan' diye bağırdıktan sonra yerden aldığı 750 gram ağırlığındaki taşı birlikte yürüyüş yaptığı arkadaşı Nurettin Yılmaz'ın başına vurdu. Ormanlık alanda yürüyüş yapmakta olan vatandaşların gözleri önünde meydana gelen olayda kanlar içinde yere düşen Nurettin Yılmaz'ın üzerine oturan Samet Halis Demir elindeki taşla Nurettin Yılmaz'ın başına defalarca vurdu. Vatandaşların duruma müdahale etmesine sinirlenen Samet Halis Demir bu defa da yerdeki taşları kendisini engellemek isteyenlere atmaya başladı.



Vatandaşların durumu `155 Polis İmdat' telefonuna bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören Samet Halis Demir ormanlık alana doğru kaçmaya başladı.



Polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Demir, güçlükle gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Samet Halis Demir, `Beni niye buraya getirdiniz, ne yaptım ben?' diye konuştu.



Ağır yaralanan Nurettin Yılmaz ise 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü Muradiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

