T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu krizine giren bağımlı, babasının boğazına bıçak dayadı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucu krizine giren S

29 Mart 2018 16:00

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da uyuşturucu krizine giren S.K., babası M.K.\'nin boğazına bıçak dayadı. Babasının bir fırsatını bulup, elinden kurtularak sığındığı odanın kapısını kırmaya çalışan S.K. jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. 
Olay, merkez Yıldırım ilçesi kırsal Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Uyuşturucu krizine giren S.K. babası M.K.\'nin boğazına bıçak dayadı. Baba M.K. oğlunun elinden kurtulup, kendisini bir odaya kilitledi. Diğer aile bireyleri de başka odalara girerek saklandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, S.K.\'yi, babasının sığındığı odanın kilitli kapısını kırmaya çalışırken etkisiz hale getirdi. 
Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi\'nde (AMATEM) tedavi görürken kaçtığı belirtilen S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSABabasınınYıldırımKarapınar MahallesiUyuşturucuBabaDiğerGelenUyuşturucu Madde Bağımlıları TedaviAraştırma Merkezi AMATEM tedaviFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24