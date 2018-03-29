Uyuşturucu krizine giren bağımlı, babasının boğazına bıçak dayadı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da uyuşturucu krizine giren S.K., babası M.K.\'nin boğazına bıçak dayadı. Babasının bir fırsatını bulup, elinden kurtularak sığındığı odanın kapısını kırmaya çalışan S.K. jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi kırsal Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Uyuşturucu krizine giren S.K. babası M.K.\'nin boğazına bıçak dayadı. Baba M.K. oğlunun elinden kurtulup, kendisini bir odaya kilitledi. Diğer aile bireyleri de başka odalara girerek saklandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, S.K.\'yi, babasının sığındığı odanın kilitli kapısını kırmaya çalışırken etkisiz hale getirdi.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi\'nde (AMATEM) tedavi görürken kaçtığı belirtilen S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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