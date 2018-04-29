Uyuşturucu kaçıran yat sahile vurdu, halk gemiyi yağmaladı

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Fransız Polinezyasındaki yetkililer, geçen ay bir mercan adasında bir yatın sahile vurmasının ardından, bölgede uyuşturucu kullanımında patlama yaşandığını açıkladı.

Radio New Zeland'ın haberine göre polis, Nisan ayında kıyıya vurup alev alan bir yat nedeniyle Faaite mercan adasına çağırıldığında gemide yanmakta olan 237 kilo kokain buldu.

Fransız Polinezyası Fransız Denizaşırı Kolektivite'sinin bir üyesi.

Enkazdan iki gemiciyi kurtaran yetkililer, bu kişileri gözaltına aldı.

Yetkililer kokainin tamamının yangında yok olduğunu düşünüyordu. Fakat adada yaşayanlar yanmamış halde 370 kilo kokain buldu.

Uyuşturucuyu bulan yerli halk, bunu yetkililere haber vermek yerine kendilerine sakladı.

Fransız yayıncı Polynesia Premiere'e göre Faaite Belediye Başkanı Louis Williams, mercan adasında yaşayan 400 kişinin uyuşturucu kullanımında belirgin bir artış gördüğünde bunu yetkilere bildirdi.

Kanala konuşan belediye başkanı, "Gençler enkazdan uyuşturucuyu almış. Jandarmaları uyardım ama ne olacak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı yürüten yetkilere göre gençler enkazdaki uyuşturucuları yetkililerin görmemesi için adanın farklı bölgelerine gömdü.

Adaya giden Polynesia Premiere muhabiri, bölgede herkesin korku içinde yaşadığını aktardı.

Pasifik Okyanusu uyuşturucu tüccarları için önemli bir rota haline dönüşmüş durumda.

Radio New Zeland'a göre bu yıl bu yatın dışında bölgede iki yatta daha toplam 1,4 ton kokain ele geçirildi.