‘Uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla tutuklanan Ali Osman Akat’ın fabrikasına 'yerli ve milli' afişi

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Aralık 2021'de tutuklandığı ortaya çıkan Ali Osman Akat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu L’Actone Holding'in Tekirdağ'daki fabrikasına Türk bayraklı “Türkiye'nin yerli milli kozmetik markası” afişi asıldı.

Kolombiya’dan Türkiye’ye “kozmetik ürün” adı altında gönderilen 111 kilogram kokainin alıcısı olarak görülen L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın da aralarında bulunduğu altı şirket sahibinin firmaları üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Akat’ın aynı zamanda TBMM'ye dezenfektan satışı yapması da bu süreçte kamuoyuna yansımıştı.

Akat ile ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yer alan L’Actone fabrikasının ön cephesine üzerinde Türk Bayrağı olan 'Türkiye'nin yerli milli kozmetik markası' yazısı asıldı. Yazı, afişte hem Türkçe hem de İngilizce olarak yer alıyor.

Ne olmuştu?

Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu iddiası ile holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Akat, kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde ifade vermişti. Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine götürüldü. Akat’a ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. (ANKA)

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