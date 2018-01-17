Uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası 'Tora' ile 'Litto'

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK Emniyet Müdürlüğü\'nün gözbebeği, uyuşturucu bulma konusunda eğitimli köpekler \'Tora\' ile \'Litto\', zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi\'nin uzman deneyimli dedektör köpekleri \'Tora\' ile \'Litto\', geçen yıl uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası oldu. İki köpek, Uşak\'ta narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda, gece- gündüz, her türlü iklim şartlarında uyuşturucuyla mücadelede etkin şekilde kullanıldı. \'Tora\' ile \'Litto\', 2017 yılında narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda, 4 bin 112 araç, 105 ev ve 203 işyerinde aramalarda bulunduruldu. İki köpek, götürüldükleri aramada uyuşturucu satıcılarının sakladıkları 315 kilo kubar esrar, 1 kilo 850 gram toz esrar ile 2 bin 121 adet uyuşturucu hapın bulunmasını, çok sayıda kişinin de yakalanmasını sağladı.



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