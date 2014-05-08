Uyuşturucu kaçakçıları Kur'an'ı ezberleyerek idamdan kurtuldular

İran Yargı Gücü Başkanvekili Hüccetülislam Hadi Sadıki, cezaevlerindeki tutuklular için Kur'an öğrenimi dâhil çeşitli kültürel faaliyetlere katılma olanağı sağlandığını ifade etti. Bunun üzerine uyuşturucu kaçakçılığından idam cezasına çarptırılan 16 kişi Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek idam cezasından kurtuldular.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sadıki tutuklu bulundukları süre içinde kültürel aktivitelere katılan mahkûmlara ödül olarak şartlı serbestlik ve izin gibi çeşitli teşvikler tanındığını kaydetti. Yetkili, geçen yıl uyuşturucu suçundan idama mahkûm olan 16 kişinin Kuran'ın yarısı veya tamamını ezberledikleri için cezalarında indirim yapılarak hapse dönüştürüldüğünü kaydetti.