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Dünya

1 kitap oku, hapis cezan 3 gün düşsün

İtalya'danın Calabria bölgesindeki hapishanelerde kalan mahkumlar 1 kitap okuyarak cezalarını 3 gün azaltabilecek

08 Mayıs 2014 16:44

Avrupa'nın en kalabalık cezaevlerine sahip ülkelerinden biri olan İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde, hapisteki mahkûmların okudukları her kitap için ceza indirimi almaları planlanıyor. Ülkenin en fakir ve suç oranı en yüksek bölgelerinden Calabria'da bölge yönetiminin aldığı kararla mahkûmlar, okudukları her kitap için 3 gün ceza indirimi alacak.

Ceza indirimi, yalnızca 6 aydan fazla hapis cezası alanlara uygulanacak ve indirim miktarı yılda maksimum 48 günle sınırlanacak. Maksimum ceza indiriminden yararlanmak isteyen mahkûmların yılda 16 kitap okuması gerekecek.

Mahkûmların kitapları "okuyormuş gibi yapmalarını" engellemek için de hapishanenin eğitim yetkilileri süreci takiple görevlendirilecek. Calabria bölge yönetiminin kabul ettiği tasarının yasalaşması için bölge yasama konseyinin ve parlamentonun da onayını alması gerekiyor. Tasarıyı hazırlayan Calabria bölge yönetiminin kültür işleri yetkilisi Mario Caligiuri "Okumak sıkıntıya karşı olağanüstü bir panzehirdir, hem kişisel hem de toplumsal bir kurtuluş sağlar" dedi.

İtalyan basınında "Ne kadar çok kitap okursan, o kadar az hapis yatarsın" olarak anılan tasarının, Brezilya'da uygulanan "Reembolso atraves de leitura" (okuyarak ceza ödeme) projesinden esinlenilerek hazırlandığı belirtiliyor.

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