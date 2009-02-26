'Uyuşturucu istedi, iki tokat patlattım'

İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe'nin kavgasının ardından, yıllar önce Tilbe'yi tokatlayan Burhan Aydemir konuştu: Yıldız benden uyuşturucu istedi, vermeyince ölmüş babama küfür etti!..



Sabah'ın haberine göre; bir dönem çok popüler olan Prestij Müzik'in ortaklarından Burhan Aydemir, geçmişte Yıldız Tilbe'yi dövdüğünü kabul etti. Aydemir; pazar akşamı ATV'de yayınlanan İbo Şow'da İbrahim Tatlıses'in, Tilbe'ye dönerek "Seni, döven p..evenklerin elinden kurtardım" sözünü şu açıklamayla doğruladı: "Yıldız benden uyuşturucu isteyip, küfür edince kendimi tutamadım, iki tokat patlattım!"



'Mahsun beni aradı'



Prestij Müzik'te Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu ile ortak olan Burhan Aydemir, tokat olayının yaşanmasına neden olan gelişmeleri şöyle anlattı:



* Yıldız Tilbe, Aydın Oskay'ın sahibi olduğu Fonex'in sanatçısıydı. Aydın abi ile problem yaşayınca, o da Yıldız'ı satılığa çıkardı. Biz Prestij Müzik olarak ön görüşmeleri yaptık; anlaştık. Yıldız Tilbe, Prestij Müzik'e gelip gitmeye başladı. Mahsun'la samimi oldu, rahmetli Hilmi ile samimi oldu...



* Ben de o tarihte Levent'teki villadayım. Saat 10.30 gibi Le Select'te misafirlerimle yemek yiyorum, telefonum çaldı. Arayan Mahsun Kırmızıgül'dü. "Abi kurbanın olayım beni kurtar" dedi. Ben de "Seni kimden kurtarayım oğlum?" dedim. Mahsun da aynen şöyle dedi: "Yıldız Tilbe benden sigaralık istiyor. Ben ne anlarım o işlerden! Buradan gitmiyor, üstümüze kaldı. Abi gel beni kurtar..."



* Ben, "Misafirlerim var, nasıl geleyim?" demeye kalmadan, Yıldız Tilbe telefonu Mahsun'un elinden aldı. Bana aynen şöyle dedi: "Ulan o... çocuğu, buraya niye gelmiyorsun? Biz g... müyüz, gelip bizim işimizi halletmiyorsun!"



'Krizdeyim dedi'



* Ben hemen oradan fırladım, çıktım villaya gittim. Yıldız'la karşı karşıya geldim. "Ne diyorsun kızım, ne istiyorsun?" dedim. "Bana mal temin edin krizdeyim" dedi. "Kızım sen deli misin nesin! Bizim işimiz olmaz" dedim. Bu söz üzerine bana "Senin babanın a.... s..yim o... çocuğu" diye küfür etti. Babam da yeni ölmüştü o zaman; kendimi tutamadım iki tane tokat patlattım.



* Bu olaydan sonra Aydın Oskay'ı aradım, "Biz bu sanatçıyla anlaşamayız. Sen bu sanatçıyı al, ne halin varsa gör" dedim. Aydın abi de bundan kurtulmak için bizden 100 bin dolar istiyordu. Bizden sonra İdobay'a (İbrahim Tatlıses'in firması) daha yüksek bir fiyata sattı.