Uyuşturucu imalathanesine operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da uyuşturucu hap imalathanesine yapılan operasyonda 26 kilo ecstascy hap, ecstacy hap yapımında kullanılan 515 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin 1997 yılında bir polisi şehit ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bazı şüphelilerin Bayrampaşa\'da kiraladıkları depoyu uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu imalathanesi ve Beylikdüzü’nde şüphelilerin kaldığı adrese dün eşzamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında Yavuz Ö., ve Öner Y., gözaltına alındı. Narkotik polisleri depoda yaptığı aramalarda 26 kilo ecstacy hap, ecstacy hap üretiminde kullanılan 515 kilogram kimyasal madde, 2 hap basma makinesi, 17 farklı figürde hap kalıbı, 1 kurutma fırını, 1 mikser, 1 arıtma cihazı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirdi.

1997’DE POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz Ö. ve Öner Y.’nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, şüphelilerden Yavuz Ö.’nün 28 Mayıs 1997’de Bahçelievler’de bir otomobili çalmaya çalıştığı sırada kendilerini fark ederek olaya müdahale eden polis memuru Cüneyt Ecel’i şehit ettiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri, operasyonda ecstacy hap yapımında kullanılan 515 kilogram kimyasal maddeden 2 milyon 700 bin hap üretilebileceğini ve hap olarak piyasada 54 milyon liralık bir gelire engel olunduğunu belirtti.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin uyuşturucu hap imalathanesine girmesi ve içeride yaptığı aramalar yer alıyor. Ele geçirilen uyuşturucu madde karışımları ve hap imalatında kullanılan makineler Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi.



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