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Uyuşturucu imalathanesine çevrilen evden 76 kilogram 'bonzai' çıktı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA  Bağcılar'da devriye gezen Yunus Polisleri, şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsünün üzerinde satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12

10 Şubat 2018 09:04

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA 
Bağcılar\'da devriye gezen Yunus Polisleri, şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsünün üzerinde satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12.5 gram bonzai buldu. Şüphelinin sorgulamasının ardından uyuşturucunun temin edildiği ev tespit edildi. Yapılan baskında, imalathaneye çevrildiği görülen evde 76 kilogram bonzai, 1 adet silah, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay, Bağcılar\'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği\'ne bağlı Yunus Polisleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis ekipleri, araç sürücüsü C. I. ile otomobili aradı ve satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12.5 gram bonzai buldu. C.I\'nın üzerinden bir miktar da para çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüpheli, ilk sorgusunda uyuşturucu ticareti yaptığını itiraf etti. 

UYUŞTURUCU ÇIKAN EVDE BULUNAN KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, yaptığı sorgu sonrası şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği evi tespit etti ve Göztepe Mahallesi  2280. Sokak\'ta bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katına baskın düzenlendi. Daireye giren polis ekipleri, evin uyuşturucu madde imalathanesine çevrildiğini gördü. İçeride; 76 kilogram bonzai, uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve bir miktar da para ele geçirildi. Dairede bulunan M. M. isimli bir kişi de gözaltına alındı. Polis ekipleri baskın yapılan dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından uyuşturucu maddeler delil torbalarına konarak polis aracına taşındı. Gözaltına alınan şüpheli de sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü. 
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

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