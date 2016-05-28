Uyuşturucu için tartıştığı eşini benzin dökerek yaktı!

Mersin'de üç çocuk annesi kadın, uyuşturucu satma meselesi yüzünden tartıştığı kocası tarafından benzin dökülerek yakıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Mersin'in Yenişehir ilçesinde 22 Mayıs 2016 günü meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Emine A.(25), 7 yıllık eşi Halil İbrahim A.'nın arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu satışı yaptığını öğrenince tartıştı. Genç kadın eşine "Seni babama söyleyeceğim. Bu işi yapma" diyerek uyardı.

Bunun üzerine Halil İbrahim A, "Eğer söylersen babanı ve seni öldürürüm" diyerek eşini tehdit etti. Babasının öldürülmesinden korkan Emine A, bu durumu sadece kız kardeşiyle paylaştı.

Geçtiğimiz pazar günü ikinci kattaki komşusu evin damına çıkmak istedi. Ancak damda uyuşturucu ekili olduğu için koca eşine kızarak, "Buraya bizden başka kimse çıkamaz" diye bağırdı. Emine A ise "Yine burada pis işlerini yapıyorsun, bunu yapma" diyerek eşiyle tartıştı.

Pet şişeyle benzin aldı

Çıkan kavgada Halil İbrahim A. evden ayrılarak akaryakıt istasyonuna gidip pet şişeyle benzin aldı. Evine gelen koca, evin her tarafına ve eşinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Genç kadın banyoya kaçarak kurtulmak istedi ancak öfkeli koca eşini banyodan çıkartıp çakmağı çakarak eşini ve evi ateşe verdi. Koca daha sonra evdeki 2 yaşındaki çocuğunu kardeşine aldırıp evden kaçtı.

Alevler içinde kalan kadının bağırma seslerine alt kattaki yakınları ve komşuları yetişti. Su dökülerek söndürülen Emine A. hastaneye kaldırıldı. Bu arada elleri yanan koca da polis tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de götürüldükleri hastanede tedavi altına alınan karı-koca daha sonra Adana'ya sevk edildi. Genç kadın, özel bir hastaneye koca ise devlet hastanesine getirildi.

Yüzde 65'i yanık

Kızının vücudunun yüzde 65'i yandığını söyleyen baba Abdülkadir A. "Kızım eşine uyuşturucu satmamasını, satarsa bana anlatacağını söylemiş. Bu kez kızımı ve beni öldürmekle tehdit etmiş. Olay günü yanında kardeşi Salih A. ile benzin almış. Kardeşi engel olmamış. Kızım şimdi ölümle pençeleşiyor. Kızımı bu hale getiren kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Hiç mi çocuklarına acımadın? O çocuklar annesiz ne yapacak?. Bu hayvana bile yapılmaz. Kızımın hayati tehlikesi var" diye konuştu.

Halil İbrahim A.'nın ise Adana'da tedavisi devam ederken polise verdiği ifadede eşini yaktığını kabul ettiğini, uyuşturucu bağımlısı olduğunu pişman olduğunu söylediği öğrenildi.