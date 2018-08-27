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Uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, polisi fark edip kaçarken üzerinde taşıdığı uyuşturucu hapları yere atan ve kovalama sonucu yakalanan Hasan A

27 Ağustos 2018 22:35

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde, polisi fark edip kaçarken üzerinde taşıdığı uyuşturucu hapları yere atan ve kovalama sonucu yakalanan Hasan A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Hasan A., polisi fark edip üzerinde bulunan siyah poşeti yere atarak kaçmaya başladı. Polis şüpheliyi kovalamaca sonrasında yakaladı. Poşette yapılan aramada ise 210 adet uyuşturucu hap ve bir adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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