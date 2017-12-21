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Uyuşturucu hapla yakalanan kardeşler adliyede

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda Hasan T

21 Aralık 2017 14:53

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin düzenlediği operasyonda Hasan T. ile kız kardeşi Yeliz T., 910 uyuşturucu hapla yakalandı. Gözaltına alınan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, dün saat 21.00 sıralarında Kahramanmaraş- Gaziantep yolunda şüphe üzerine otomobili takibi aldı. Otomobil, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kavşağı\'na geldiğinde ekipler, araca operasyon düzenledi. Koltukta uyuşturucu hap bulan polis, aracı detaylı aramaya aldı. Yapılan aramalar sonunda, otomobilin bagajına saklanmış 910 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçta bulunan Hasan T. ile kız kardeşi Yeliz T., gözaltına alınarak, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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